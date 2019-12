Villa Verucchio: rissa notturna, denunciato un 19enne riminese

La rissa è scoppiata la scorsa settimana, intorno alle 22,00 in Via Tenuta, a Villa Verucchio. Sul posto sono arrivati i Carabinieri, insieme a una pattuglia di Novafeltria, dopo la telefonata al 112. Tutto era nato dalle urla di alcuni giovani per strada, che stavano disturbando i condomini di una palazzina della via. Quando poi alcuni di loro sono usciti in in strada per far terminare i rumori molesti, i ragazzi, invece di allontanarsi, li avevano aggrediti. Uno di loro con una bottiglia di vetro aveva colpito violentemente uno dei condomini alla testa, provocandogli delle lesioni. I militari hanno bloccato l’aggressore mentre gli altri sono scappati all'arrivo dei militari. Il giovane, un 19enne di Rimini, è stato quindi denunciato per lesioni personali, porto di oggetti atti ad offendere e rissa. Il ferito, curato al pronto soccorso di Rimini ha subito delle lesioni giudicate guaribili, dai sanitari, in 30 giorni. Proseguono gli accertamenti dei Carabinieri di Villa Verucchio per scoprire gli altri partecipanti alla rissa.