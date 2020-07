INCIDENTE Villa Verucchio: si ribalta un Tir, illeso il conducente

Incidente nel tardo pomeriggio a Villa Verucchio. Un Tir che trasportava fieno stava procedendo attorno alle 17:30 lungo la Via Marecchiese, in direzione Corpolò quando, per ragioni da chiarire, si è ribaltato nei pressi della rotonda sita nei pressi dell'SCM. Illeso il conducente, un 50enne straniero. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e il 118, intervenuto per precauzione.



