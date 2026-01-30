CRONACA Villa Verucchio, smonta grondaie in rame e tenta la fuga: arrestato 35enne Intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione di un cittadino: recuperati oltre 12 metri di metallo.

Sorpreso a smontare grondaie in rame dalle pareti esterne di un edificio, è stato arrestato in flagranza un italiano di 35 anni, residente in Valmarecchia e già noto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto in pieno giorno a Villa Verucchio, dove l’uomo, agendo con rapidità e fingendosi un operaio, aveva già asportato una consistente quantità di “oro rosso”.

A interrompere il furto è stato l’intervento dei Carabinieri di Novafeltria, allertati dalla chiamata di un cittadino insospettito. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato il presunto malvivente mentre tentava di allontanarsi in auto con il materiale appena caricato.

Nel veicolo sono stati recuperati oltre 12 metri di rame, verosimilmente destinati alla fusione e alla successiva reimmissione sul mercato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il 35enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

