Villa Verucchio: tenta di gettarsi dal Ponte Marecchia, salvato dai Carabinieri.

Nella mattinata di Capodanno un 35enne, residente in provincia di Forlì Cesena, è stato notato da un cittadino mentre cercava di salire sul parapetto del Ponte Marecchia. I Carabinieri di Villa Verucchio, su segnalazione, sono intervenuti in tutta velocità, parcheggiando direttamente l'auto sul ponte, al momento chiuso per delle verifiche strutturali. Una volta sul posto i militari sono riusciti ad afferrare l'uomo prima che compisse l'estremo gesto. Il 35enne è stato portato in Caserma, per poi essere ricoverato all'Infermi di Rimini. Allertati anche i familiari che hanno ringraziato, commossi, i Carabinieri.



