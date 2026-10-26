Villa Verucchio, trovata testa mozzata di un gatto. Si indaga su altre sparizioni sospette

La testa mozzata di un gatto, con uno strano gancio che pendeva dal muso. È la macabra scoperta fatta la sera del 7 ottobre da una donna di 67 anni a Villa Verucchio, nei pressi del convento dei frati. L'animale era scomparso pochi giorni prima e la proprietaria lo aveva cercato anche attraverso annunci sui social, senza successo.

L'episodio, riportato da Il Resto del Carlino, ha spinto la donna a presentare denuncia ai carabinieri, anche alla luce delle numerose sparizioni di gatti segnalate nella zona. "Dal 2024 me ne sono spariti già otto", racconta la 67enne al quotidiano, sottolineando che molti casi si sono verificati nello stesso periodo dell'anno e che diversi dei mici scomparsi erano neri.

La donna teme che le sparizioni possano essere collegate e sospetta che alcuni gatti siano stati catturati e utilizzati per presunti rituali. "Non ho la minima idea di chi possa essere stato, ma queste sparizioni non sembrano affatto così episodiche", afferma, ipotizzando il coinvolgimento di una setta o di una persona che odia gli animali.

Si tratta al momento di sospetti ancora da verificare. I carabinieri hanno avviato accertamenti per chiarire le circostanze del ritrovamento e verificare se esistano collegamenti tra le diverse sparizioni.











