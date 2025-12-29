Villa Verucchio, un anno dopo il Capodanno di sangue: donazioni ancora nel limbo e famiglie amareggiate

È passato quasi un anno dalla folle notte di Capodanno a Villa Verucchio in cui il giovane 23enne Muhammad Sitta, armato di coltello, ferì quattro persone nella festa in piazza, prima di essere ucciso da un carabiniere intervenuto per fermarlo. Quella notte di paura e violenza lasciò non solo feriti — fra cui due diciottenni e una coppia di turisti romani — ma anche una comunità scossa e generosa, che si attivò per dare sostegno concreto alle vittime e alle loro famiglie.

Pochi giorni dopo la tragedia, attraverso una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe promossa dall’associazione locale Vivilla APS, centinaia di cittadini donarono complessivamente oltre 44.000 euro con l’intento di aiutare chi era stato ferito e sostenere anche il carabiniere coinvolto nelle concitate fasi dell’intervento. All’epoca, durante una cerimonia in piazza Europa, furono consegnati assegni da 5.000 euro alle famiglie dei feriti.

Oggi però quella stessa solidarietà rischia di essere tradita. Secondo la testimonianza di Stefania, madre di Diego - uno dei ragazzi accoltellati - molte persone che avevano donato si sono dette sconcertate nell’apprendere in questi giorni che la maggior parte delle somme raccolte non è mai stata effettivamente devoluta alle vittime, né alle famiglie né per le spese legali e riabilitative che ancora devono affrontare. La famiglia ha riferito che, dopo aver fornito il proprio IBAN, non ha ricevuto ulteriori comunicazioni dall’associazione organizzatrice, la quale sembrerebbe ora intenzionata a decidere “in modo unilaterale” la destinazione finale dei fondi, ignorando la volontà originaria dei donatori.

Stefania evidenzia inoltre come, nel corso dei mesi, le vittime siano state progressivamente dimenticate dal dibattito pubblico, dalle istituzioni e dagli enti locali del territorio. In questo contesto, afferma, l’unico elemento positivo rimasto di tutta la vicenda è rappresentato proprio dal gesto generoso di tante persone comuni.











