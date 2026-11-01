CRONACA Villa Verucchio, vandali ad Halloween alla scuola media: devastato laboratorio, accesi fuochi e distrutti arredi Un gruppo di giovani, probabilmente minorenni, è entrato nell'istituto durante la notte di Halloween. Danni anche a vetrate e alberi. I Carabinieri esaminano le immagini della videosorveglianza.

Villa Verucchio, vandali ad Halloween alla scuola media: devastato laboratorio, accesi fuochi e distrutti arredi.

Hanno fatto irruzione nella scuola media, devastando il laboratorio di scienze, rompendo vetrate, svuotando estintori e accendendo fuochi. È quanto accaduto nella notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il 1° novembre, alla scuola secondaria di primo grado "Pazzini" di Villa Verucchio, in via Tenuta. A entrare nell'edificio sarebbe stato un folto gruppo di ragazzi, probabilmente minorenni, che ha lasciato dietro di sé gravi danni alle strutture e agli arredi scolastici.

La devastazione ha interessato diversi ambienti dell'istituto, con il laboratorio di scienze particolarmente danneggiato. All'esterno sono stati persino estirpati alberi messi a dimora da poco. Sull'episodio indagano i Carabinieri della stazione di Villa Verucchio, che stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della scuola e delle aree circostanti per risalire ai responsabili.

Dura la presa di posizione dell'Amministrazione comunale di Verucchio, che definisce l'accaduto "un fatto gravissimo e inaccettabile". Per il Comune non si tratta di una semplice bravata, ma di un gesto che colpisce un bene pubblico e l'intera comunità scolastica. L'Amministrazione assicura il proprio impegno per individuare i responsabili e ripristinare al più presto la sicurezza e la funzionalità degli spazi danneggiati.

Dal Comune arriva anche un appello ai giovani e alle famiglie affinché il divertimento non si trasformi in distruzione e si rafforzi il rispetto dei beni comuni. Un episodio, sottolinea l'Amministrazione, che deve portare a riflettere sul valore della responsabilità e dell'educazione, oltre che sulla necessità di riparare i danni.

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Foto Gallery Le foto dei danni

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