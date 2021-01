GDF RIMINI Vince 2 mln al gioco, non li dichiara e percepisce reddito cittadinanza, denunciato

Vince 2 mln al gioco, non li dichiara e percepisce reddito cittadinanza, denunciato.

Ha vinto al gioco 2 milioni ma percepiva il reddito di cittadinanza ed è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Rimini. Per l'Inps, il riminese risulta disoccupato ma i successivi accertamenti della Gdf hanno fatto emergere vincite in giochi on line, tra il 2017 e il 2020, per oltre 2 milioni. Il beneficiario del sussidio è risultato titolare di diversi conti gioco utilizzati assiduamente sia per giocare che per scommettere (poker, giochi da tavolo, scommesse sportive, tombola e bingo) con una notevole fortuna.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Le somme vinte però il riminese non le ha dichiarate per il calcolo dell'Isee, tanto che ha anche potuto ricevere 15.000 euro di sussidio. Il giocatore fortunato è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Rimini, per aver indebitamente percepito erogazioni ai danni dello Stato e dell'Inps. Quando si è percettori di reddito di cittadinanza, viene spiegato dalla Fiamme Gialle le vincite vanno comunicate dal beneficiario all'Inps entro quindici giorni dall'acquisizione.



I più letti della settimana: