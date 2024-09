Vincenzo De Luca sulla nomina di Fitto: "Se vuole aiutare l'Italia dovrà salvare le politiche di coesione"

La corrispondenza di Francesca Biliotti

La mattinata politica è iniziata con la firma dell'accordo per la coesione tra governo e regione Campania, presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Vincenzo De Luca, in un clima di rispetto, ha tenuto a sottolineare De Luca, dopo gli screzi, e le parole grosse, volate tra i due nei mesi scorsi.

Subito dopo è iniziato il consiglio dei ministri, sul cui tavolo c'è il piano strutturale di bilancio di medio termine, oltre l'esame preliminare di un decreto legislativo sul testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

Alla stampa estera è atteso il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, per parlare del prossimo G7 Agricoltura, in programma a fine mese.

Dopo la firma per la Regione Campania il presidente De Luca si è fermato a parlare coi giornalisti, per commentare questo accordo positivo per la sua Regione, ma anche la nomina di Raffaele Fitto nella commissione europea di Ursula von der Leyen con le deleghe alla coesione e alle riforme.

Nel video l'intervista a Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania