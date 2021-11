Vincenzo Spadafora fa coming out in tv: "Da domani mi sentirò più libero"

Vincenzo Spadafora, deputato M5s ed ex ministro per le Politiche Giovanili, fa coming out e in tv racconta la propria omosessualità: "Penso - dice durante 'Che tempo che fa' - che chi ha un ruolo pubblico, un ruolo politico, abbia qualche responsabilità in più". Due - spiega - le motivazioni che lo hanno portato a farlo: "Una è testimoniare il mio impegno politico". L'altra è l'essere profondamente cattolico. "In politica - conclude - l'omosessualità viene usata anche per ferire e colpire, con un brusio che io volevo spegnere. Ora forse sarò più felice perché mi sentirò più libero".