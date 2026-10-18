RIMINI Viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato dopo la chiamata della donna L'uomo, già destinatario di un provvedimento per maltrattamenti, si è presentato alla sua abitazione. La donna ha allertato la Polizia, che è intervenuta e lo ha arrestato.

Viola il divieto di avvicinamento alla madre: arrestato dopo la chiamata della donna.

Si è presentato a casa della madre nonostante fosse sottoposto a un divieto di avvicinamento per maltrattamenti nei suoi confronti. È accaduto a Rimini nel pomeriggio di sabato 17 ottobre, quando la donna, trovandosi di fronte il figlio, ha deciso di chiedere aiuto alla Polizia.

La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Questura intorno alle 17.40. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno accertato la presenza dell'uomo nell'abitazione, in violazione della misura restrittiva a cui era sottoposto. Per lui è quindi scattato l'arresto per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, come previsto dall'articolo 387-bis del Codice penale. Informato dell'accaduto, il pubblico ministero di turno ha disposto il rito direttissimo. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.



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