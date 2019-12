Violano la misura dei domiciliari, in carcere 46enne e 33enne

Hanno violato la misura dei domiciliari e, per questo, sono stati arrestati dai Carabinieri e condotti in carcere. Protagonisti della vicenda un 46enne abitante a Viserba, nel Riminese e un cittadino albanese di 33 anni, residente a Santarcangelo di Romagna, sempre nel Riminese. Il primo, nel corso dell'ultimo mese, non ha rispettato l'obbligo di rimanere in casa in varie occasioni così come il secondo, sorpreso più volte dai Carabinieri al di fuori dell'abitazione. Per questo entrambi sono stati portati nel carcere di Rimini.



