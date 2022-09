FORLÌ Violazioni su contanti all'estero, Gdf sanziona money transfer

Violazioni su contanti all'estero, Gdf sanziona money transfer.

Accertate dalla Guardia di Finanza di Forlì, nel corso di un controllo antiriciclaggio in un money transfer del Cesenate, ripetute violazioni alla normativa sul trasferimento all'estero di denaro contante: al titolare dell'esercizio sono state contestate sanzioni amministrative che oscillano da un minimo di 49 mila euro ad un massimo di 850 mila euro. In particolare i finanzieri forlivesi hanno appurato come alcuni clienti dell'agenzia, in più occasioni, avessero frazionato artificiosamente invii di denaro contante verso paesi europei ed extra-UE per importi superiori alla soglia legale di 1.000 euro, suddivisi anche in più giorni, eludendo così la relativa normativa. Selezionate dagli uomini delle Fiamme Gialle circa 20 mila operazioni dell'ammontare complessivo di diversi milioni.

Nel corso del controllo è stato anche verificato come, in alcuni dei casi, il denaro fosse stato trasferito verso tre Paesi africani considerati ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo e, quindi, soggetti a misure rafforzate come l'acquisizione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo e sull'origine dei fondi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: