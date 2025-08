EMILIA-ROMAGNA Violenta grandinata nel Riminese e Cesenate. Confagricoltura: "Gravi danni alle coltivazioni" "Il cambiamento climatico non può più essere considerato un evento eccezionale"

Una grandinata con chicchi grandi come palline da ping-pong ha colpito ieri diversi comuni del Cesenate e del Riminese, tra cui Cesenatico, Bellaria, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Rimini, provocando gravi danni alle coltivazioni. Secondo Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini, sono stati compromessi centinaia di ettari, in particolare ortaggi come zucchine e lattughe, frutteti e campi di girasole.

"Una grandinata così violenta – osserva in una nota Daniele Montemaggi, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – non si vedeva da anni sul nostro territorio. Le dimensioni dei chicchi sono state tali da annullare anche alcuni sistemi di protezione. È urgente sensibilizzare le istituzioni sulla gestione del rischio: il cambiamento climatico non può più essere considerato un evento eccezionale. Serve un percorso politico strutturato, capace di garantire la tutela del reddito per le imprese agricole, soprattutto in comparti come orticoltura, frutticoltura, cerealicoltura e foraggere, ancora oggi troppo esposti e privi di adeguate coperture assicurative".

I tecnici di Confagricoltura sono impegnati nella raccolta delle segnalazioni e nella verifica dei danni azienda per azienda.

