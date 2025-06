Violenta lite stradale a Pesaro: motociclista aggredito con una mazza da baseball

Tensione e paura nel tardo pomeriggio di lunedì lungo la Statale Adriatica, a Pesaro, nei pressi della caserma dei vigili del fuoco. Intorno alle 18, una lite stradale tra un automobilista e un motociclista si è trasformata in una violenta aggressione che ha richiesto l’intervento della Polizia e del personale sanitario.

Secondo le prime ricostruzioni, i due avrebbero avuto un diverbio nel traffico per cause ancora in fase di accertamento. Dopo l’alterco, il motociclista ha proseguito la marcia fino a giungere a destinazione, dove si è fermato. L’automobilista, però, lo ha seguito, ha accostato, è sceso dalla vettura e ha preso una mazza da baseball dal bagagliaio.

Con l’arma in mano, ha colpito ripetutamente il centauro, infrangendo la visiera del casco e provocandogli lesioni multiple. Fortunatamente, secondo i sanitari, le ferite non sarebbero gravi. Dopo l’aggressione, l’uomo è risalito in auto e si è dato alla fuga.

La Polizia è intervenuta rapidamente sul posto, raccogliendo le prime testimonianze e avviando le indagini. Le volanti sono ora impegnate nelle ricerche dell’aggressore, anche grazie all’eventuale supporto di immagini di videosorveglianza presenti lungo il tratto interessato. La vittima, ancora sotto choc, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Non si escludono sviluppi a breve.