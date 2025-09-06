TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:21 Il Comune gela il Rimini Calcio: niente concessione del Romeo Neri
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Violenta rapina in supermarket, 32enne arrestato in flagranza

L'episodio è avvenuto in zona stazione. Per tentare la fuga il rapinatore ha sferrato un violento pugno al volto al titolare

6 set 2025
Violenta rapina in supermarket, 32enne arrestato in flagranza

Un pugno al volto del titolare e un tentativo di fuga con il registratore di cassa: si è conclusa così, nel pomeriggio di ieri a Rimini, la tentata rapina che ha visto protagonista un 32enne residente in provincia di Sassari. La scena è stata notata dai militari del dispositivo ‘Strade sicure’ i quali hanno allertato immediatamente i Carabinieri che sono intervenuti prontamente arrestando l'uomo in flagranza. 

L'episodio è avvenuto all'interno di supermarket in zona stazione. In base a quanto emerso, l'uomo è entrato nel negozio come un normale cliente. Al momento di uscire, però, ha afferrato il registratore di cassa e sferrato un pugno al volto al titolare che aveva cercato di opporsi alla sua fuga.

Insieme alle forze dell'ordine sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato il titolare al pronto soccorso di Rimini per le cure del caso. L’uomo, dichiarato in arresto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia