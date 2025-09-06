Violenta rapina in supermarket, 32enne arrestato in flagranza

Un pugno al volto del titolare e un tentativo di fuga con il registratore di cassa: si è conclusa così, nel pomeriggio di ieri a Rimini, la tentata rapina che ha visto protagonista un 32enne residente in provincia di Sassari. La scena è stata notata dai militari del dispositivo ‘Strade sicure’ i quali hanno allertato immediatamente i Carabinieri che sono intervenuti prontamente arrestando l'uomo in flagranza.

L'episodio è avvenuto all'interno di supermarket in zona stazione. In base a quanto emerso, l'uomo è entrato nel negozio come un normale cliente. Al momento di uscire, però, ha afferrato il registratore di cassa e sferrato un pugno al volto al titolare che aveva cercato di opporsi alla sua fuga.

Insieme alle forze dell'ordine sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato il titolare al pronto soccorso di Rimini per le cure del caso. L’uomo, dichiarato in arresto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria.







