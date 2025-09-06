RIMINI Violenta rapina in supermarket, 32enne arrestato in flagranza L'episodio è avvenuto in zona stazione. Per tentare la fuga il rapinatore ha sferrato un violento pugno al volto al titolare

Violenta rapina in supermarket, 32enne arrestato in flagranza.

Un pugno al volto del titolare e un tentativo di fuga con il registratore di cassa: si è conclusa così, nel pomeriggio di ieri a Rimini, la tentata rapina che ha visto protagonista un 32enne residente in provincia di Sassari. La scena è stata notata dai militari del dispositivo ‘Strade sicure’ i quali hanno allertato immediatamente i Carabinieri che sono intervenuti prontamente arrestando l'uomo in flagranza.

L'episodio è avvenuto all'interno di supermarket in zona stazione. In base a quanto emerso, l'uomo è entrato nel negozio come un normale cliente. Al momento di uscire, però, ha afferrato il registratore di cassa e sferrato un pugno al volto al titolare che aveva cercato di opporsi alla sua fuga.

Insieme alle forze dell'ordine sul posto è arrivato anche il personale sanitario del 118 che ha trasportato il titolare al pronto soccorso di Rimini per le cure del caso. L’uomo, dichiarato in arresto, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo disposto dall’autorità giudiziaria.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: