Violenta rissa al carcere dei Casetti: detenuto ferito gravemente, due agenti in ospedale

Una feroce rissa è scoppiata nel tardo pomeriggio di lunedì 4 agosto all’interno del carcere dei “Casetti” di Rimini, con un bilancio pesante: un giovane detenuto tunisino di 19 anni è stato selvaggiamente aggredito e due agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti nel tentativo di sedare lo scontro.

Come riportato da Rimini Today, tutto è iniziato intorno alle 17.30, quando una discussione tra il 19enne e altri due reclusi nordafricani è degenerata in un violento pestaggio. A scatenare la lite sarebbe stato lo scambio di alcuni farmaci, spesso utilizzati come merce di baratto tra i detenuti. Nel giro di pochi istanti, dalle parole si è passati alle mani: i due aggressori hanno colpito il ragazzo con bastoni di scope e lamette artigianali.

Nel tentativo di riportare l’ordine, sono intervenuti gli agenti della Penitenziaria, che però sono stati anch’essi feriti dagli oggetti contundenti. Per la vittima dell’aggressione è stato necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Infermi di Rimini: ha riportato una grave lesione alla testa e diverse ferite da taglio alla gola e alle braccia. Anche i due agenti hanno dovuto ricorrere alle cure mediche e sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi.

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il segretario nazionale del Sappe (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), Francesco Campobasso, che ha dichiarato: “Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solidarietà ai colleghi della Polizia Penitenziaria vittime dell’ennesima, inaccettabile, aggressione. Si tratta di fatti gravi che non possono più essere tollerati né minimizzati”.

Campobasso ha inoltre denunciato le condizioni critiche dell’istituto riminese: “La situazione di Rimini è ben nota e particolarmente critica: la grave carenza di organico, già segnalata da tempo, rende il lavoro degli agenti ancora più difficile e rischioso. È doveroso che lo Stato risponda con determinazione, garantendo strumenti, personale e tutele adeguate”.

Il sindacato ha infine ribadito la necessità di un intervento strutturale per contrastare la spirale di violenza nelle carceri italiane, sottolineando che “la dignità e la sicurezza del personale penitenziario non possono essere negoziate”.







