FORLÌ Violentata e filmata nel proprio appartamento: arrestato un uomo È successo a Forlì. La donna è riuscita a liberarsi e chiedere aiuto ai passanti

Violentata e filmata nel proprio appartamento: arrestato un uomo.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo accusato di violenza sessuale, sequestro di persona, violazione di domicilio e "revenge porn", in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta della Procura.

L'arrestato, un cittadino straniero già noto alle forze dell'ordine per precedenti di estorsione, ha aggredito una giovane donna a Forlì. La vittima, durante la notte, ha sentito dei rumori ed ha visto che l'uomo suo conoscente, si era introdotto in casa. Dopo essere stata bloccata e costretta a subire violenze sessuali, filmate dall'aggressore è riuscita a fuggire dal proprio appartamento,

In stato di shock, la donna ha chiesto aiuto ai passanti e, dopo essere stata soccorsa e portata in ospedale, è stata collocata in una struttura protetta. Le indagini hanno portato alla cattura dell'uomo, che è stato trovato in un'area abbandonata vicino alla stazione ferroviaria e condotto in carcere. Il giudice ha sottolineato la pericolosità dell'individuo, aggravata dalla sua dipendenza da stupefacenti, evidenziando il rischio di recidiva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: