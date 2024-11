GIUDIZIARIA 'Violentata in spiaggia a Cervia', 19 enne a processo Lei aveva 17 anni e come lui era in vacanza nel Ravennate

'Violentata in spiaggia a Cervia', 19 enne a processo.

Un 19enne è stato rinviato a giudizio ieri mattina dal Gup del Tribunale di Ravenna con l'accusa di avere violentato una 17enne. La vicenda - secondo quanto riportato dai due quotidiani locali - risale alla notte del 25 luglio 2023 quando lui, secondo l'accusa, aveva abusato di lei sui lettini di uno stabilimento balneare di Cervia.

I due, che si erano conosciuti in chat attraverso alcune amicizie comuni, avevano scoperto di trovarsi in vacanza sul litorale cervese e avevano deciso di conoscersi di persona. La violenza, denunciata dopo alcuni giorni, si sarebbe verificata al secondo appuntamento. Prima di confidarsi con i genitori, lei, costituitasi parte civile, ne aveva parlato con una amica presente quella sera nella stessa comitiva di amici. L'imputato si è sempre detto estraneo alle contestazioni mosse. Processo al via a metà marzo.

