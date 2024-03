RIMINI Violentata la notte di capodanno, chiesto il giudizio per 67enne

La Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto il rinvio a giudizio di un 67enne del Trentino-Alto Adige accusato di violenza sessuale. L'uomo la sera di Capodanno del 2023 avrebbe abusato di un'amica dell'ex fidanzata dopo i festeggiamenti del nuovo anno. La donna, di 56 anni, avrebbe subito un rapporto non consenziente quando si trovava in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di sostanza alcoliche. I due aveva infatti festeggiato il Capodanno insieme in Riviera ma prima di riaccompagnarla a casa, l'uomo avrebbe abusato di lei in un vicolo buio.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, al termine delle indagini dei carabinieri di Riccione, ha chiesto quindi il rinvio a giudizio del 67enne. Secondo gli investigatori dell'Arma vi sarebbero alcuni filmati di telecamere di videosorveglianza a confermare la denuncia della donna. L'udienza preliminare è stata fissata per il 25 settembre prossimo, davanti al gup del tribunale di Rimini.

