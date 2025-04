Violentò 17enne a Rimini, arrestato dopo due anni a Milano

Ricercato da 9 mesi per aver violentato una ragazzina scappata di casa in un comune del Bolognese, è stato arrestato ieri a Milano dalla squadra mobile in esecuzione di un'ordinanza del gip del Tribunale di Rimini dove nel gennaio del 2023 abusò di una 17enne incontrata in stazione.

Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi il 19 agosto del 2024 ne aveva chiesto la cattura, ma l'uomo è stato rintracciato solo ieri non lontano la stazione di Milano. Della violenza la giovane, oggi 20enne, si era confidata con gli zii che poi avevano sporto denuncia. La ragazza, con alcune fragilità, aveva fatto perdere le sue tracce da un Comune della provincia di Bologna il 12 gennaio del 2023. Si era spostata a Bologna, poi a Milano, a Novara e infine a Rimini, dove la notte del 14 gennaio 2023 aveva accettato che il 41enne le pagasse una camera d'hotel.

Qui l'uomo l'ha aggredita e ne ha abusato. Solo all'indomani la ragazzina era riuscita a scappare in stazione per salire sul primo treno in partenza. Era stata ritrovata dai carabinieri il 16 gennaio, 4 giorni dopo essere fuggita di casa, alla stazione di Reggio Emilia. Tornata a casa dagli zii aveva raccontato tutto e il 17 gennaio 2023 è scattata la prima denuncia.

Dal racconto della giovane, i carabinieri di Rimini sono riusciti a risalire all'identità del 41enne, riconosciuto anche dalle foto segnaletiche dalla ragazza che, ascoltata in incidente probatorio dal gip Raffaele Deflorio, ha confermato punto per punto le accuse.