Violento incidente a Ponte Verucchio: ragazzo trasporto in elisoccorso a Cesena

Violento sinistro nel primo pomeriggio di oggi sulla strada Marecchiese a Ponte Verucchio. Poco prima delle 13 una una Bmw, con a bordo una coppia del pesarese, e una Fiat Cinquecento, dentro la quale viaggiavano quattro giovani si sono scontrate. Pare che all'origine del sinistro ci sia stata una mancata precedenza da parte della 500, con l'utilitaria che è stata centrata in pieno sul fianco sinistro e poi scaraventata nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto 4 ambulanze, un auto medicalizzata e un'eliambulanza giunta da Ravenna, necessaria per trasportare uno dei ragazzi con urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena per un trauma cranico.

Le altre persone coinvolte, con lesioni di media entità, sono state trasportate al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini. La dinamica dello scontro tra le due vetture è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai Vigili del Fuoco, che hanno dovuto operare con perizia per estrarre i giovani feriti dalla Fiat 500.