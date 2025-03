RIMINI Violento schianto frontale a Rimini: quattro feriti, coinvolta un'auto dei Carabinieri L'incidente è avvenuto a mezzogiorno in viale Regina Elena, coinvolgendo una DS e una pattuglia dei Carabinieri

Violento schianto frontale a Rimini: quattro feriti, coinvolta un'auto dei Carabinieri.

Mancavano pochi minuti a mezzogiorno quando viale Regina Elena, a pochi passi dalla spiaggia, è stata teatro di un incidente stradale che ha visto coinvolte una DS e un'auto dei Carabinieri. L'utilitaria era occupata da una coppia di anziani e, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe invaso l'opposta corsia di marcia, andando a impattare contro una pattuglia dei Carabinieri che procedeva in senso opposto all'altezza dell'incrocio con via La Città delle Donne.

Quattro i feriti: i due Carabinieri e un anziano sono stati trasportati in codice medio-basso all'ospedale Infermi di Rimini, mentre l'anziana, che a quanto pare era al volante della DS, è stata trasferita al Bufalini di Cesena con codice 3. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi, mentre i sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze e un'automedica. Fortunatamente, l'incidente non ha avuto ripercussioni sul traffico della zona.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: