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Violento schianto in via Regina Elena: motociclista di 67 anni ricoverato al Bufalini | VIDEO e FOTO

L'impatto contro un'auto con targa svizzera. Gravi i traumi agli arti inferiori per il centauro, sbalzato sull'asfalto.

24 lug 2026
Le immagini dei rilievi
Le immagini dei rilievi

Grave incidente stradale poco prima delle 14 di venerdì in via Regina Elena, a Rimini. A scontrarsi sono stati una moto BMW condotta da un 67enne riminese e una Seat Leon targa svizzera guidata da una donna. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, che viaggiava in direzione sud, avrebbe iniziato la svolta a sinistra per entrare nel parcheggio di un albergo proprio mentre, dalla corsia opposta, sopraggiungeva il motociclista. L'impatto è stato particolarmente violento: la moto ha centrato l'angolo anteriore destro dell'auto. Il parabrezza è andato completamente in frantumi, verosimilmente dopo essere stato colpito dal corpo del motociclista sbalzato dalla sella. Nell'urto sono entrati in funzione anche gli airbag.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni agenti della Questura di Rimini, che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'auto medicalizzata. Dopo essere stato stabilizzato, il 67enne è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, pur avendo riportato traumi importanti, in particolare agli arti inferiori. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità.




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