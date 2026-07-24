RIMINI Violento schianto in via Regina Elena: motociclista di 67 anni ricoverato al Bufalini | VIDEO e FOTO L'impatto contro un'auto con targa svizzera. Gravi i traumi agli arti inferiori per il centauro, sbalzato sull'asfalto.

Grave incidente stradale poco prima delle 14 di venerdì in via Regina Elena, a Rimini. A scontrarsi sono stati una moto BMW condotta da un 67enne riminese e una Seat Leon targa svizzera guidata da una donna. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, che viaggiava in direzione sud, avrebbe iniziato la svolta a sinistra per entrare nel parcheggio di un albergo proprio mentre, dalla corsia opposta, sopraggiungeva il motociclista. L'impatto è stato particolarmente violento: la moto ha centrato l'angolo anteriore destro dell'auto. Il parabrezza è andato completamente in frantumi, verosimilmente dopo essere stato colpito dal corpo del motociclista sbalzato dalla sella. Nell'urto sono entrati in funzione anche gli airbag.

I primi a prestare soccorso sono stati alcuni agenti della Questura di Rimini, che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'auto medicalizzata. Dopo essere stato stabilizzato, il 67enne è stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, pur avendo riportato traumi importanti, in particolare agli arti inferiori. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità.



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