RIMINI Violento scontro in via Chiabrera, senza gravi conseguenze per le persone [fotogallery]

Violento scontro in via Chiabrera, senza gravi conseguenze per le persone [fotogallery].

I Vigili del fuoco del comando di Rimini sono intervenuti alle 08:45 circa per incidente stradale in via Chiabrera a Rimini. Una ford c-max stava procedendo in direzione mare quando all'altezza dell'incrocio semaforico con via Carlo Porta si è scontrata con una Fiat Panda, entrambe con targa italiana: fortunatamente senza gravi conseguenze. All’arrivo dei soccorsi, infatti, le persone erano già uscite autonomamente, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti. Sul posto il 118 e la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: