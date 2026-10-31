Violento scontro tra auto e moto: 23enne finisce contro un muro, è grave | FOTO

Grave incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 30 ottobre, a Rimini. Un motociclista di 23 anni è rimasto seriamente ferito dopo essersi scontrato con un'automobile ed essere finito contro un muro.

L'incidente si è verificato intorno alle 19 in via Sacramora, all'incrocio con via dell'Arca. Secondo le prime informazioni, il giovane stava viaggiando in sella a una Kawasaki in direzione Ravenna quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata una collisione con una Honda Jazz condotta da una donna di circa 40 anni. L'automobilista si sarebbe immessa su via Sacramora da via dell'Arca, procedendo in direzione Rimini.

L'impatto è stato particolarmente violento: il motociclista ha perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa contro un muro. Immediato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al 23enne. Considerate le condizioni del ferito, è stato disposto il trasferimento in codice 3 all'ospedale Bufalini di Cesena. Nell'incidente è rimasta ferita anche la conducente dell'automobile, che avrebbe riportato conseguenze lievi, anche in seguito all'attivazione degli airbag.

Gli agenti della Polizia Locale di Rimini hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area, via Sacramora è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione.









