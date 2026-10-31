Violento scontro tra auto e moto: 23enne finisce contro un muro, è grave | FOTO
Il giovane motociclista è stato trasportato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena. Ferita lievemente anche per la conducente dell'auto, una donna di 40 anni
Grave incidente stradale nella serata di ieri, venerdì 30 ottobre, a Rimini. Un motociclista di 23 anni è rimasto seriamente ferito dopo essersi scontrato con un'automobile ed essere finito contro un muro.
L'incidente si è verificato intorno alle 19 in via Sacramora, all'incrocio con via dell'Arca. Secondo le prime informazioni, il giovane stava viaggiando in sella a una Kawasaki in direzione Ravenna quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata una collisione con una Honda Jazz condotta da una donna di circa 40 anni. L'automobilista si sarebbe immessa su via Sacramora da via dell'Arca, procedendo in direzione Rimini.
L'impatto è stato particolarmente violento: il motociclista ha perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa contro un muro. Immediato l'allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al 23enne. Considerate le condizioni del ferito, è stato disposto il trasferimento in codice 3 all'ospedale Bufalini di Cesena. Nell'incidente è rimasta ferita anche la conducente dell'automobile, che avrebbe riportato conseguenze lievi, anche in seguito all'attivazione degli airbag.
Gli agenti della Polizia Locale di Rimini hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità. Durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area, via Sacramora è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, provocando rallentamenti e disagi alla circolazione.
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