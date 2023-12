RIMINI Violenza a 15enne, chiesto rinvio a giudizio per campione karate Accusato un atleta di 21 anni, l'episodio ad agosto 2021

Ad agosto del 2021 aveva condotto una 15enne in una zona appartata del parco Marecchia a Rimini e ne avrebbe abusato: per il 21enne, campione di full-contact karate, il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. L'udienza preliminare è stata fissata per il prossimo 27 marzo davanti gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini.

Il giovane, accusato dalle dichiarazioni della ragazza che ha confermato tutto durante il recente incidente probatorio, è difeso dall'avvocato Gianluca Tencati del foro di Rimini. In base alla ricostruzione della polizia giudiziaria, la ragazzina era stata condotta in una zona isolata del parco Marecchia e, nonostante avesse più volte chiesto aiuto, era stata abusata dal giovane. Una volta libera, aveva raccontato tutto ai genitori che avevano sporto denuncia ai carabinieri di Rimini.

