CRONACA Violenza al matrimonio del fratello a Cesena: picchia la compagna e finisce in manette Un 33enne di Savignano arrestato a Calisese dopo aver aggredito brutalmente la convivente durante una festa di nozze. La donna ha denunciato mesi di violenze.

Violenza al matrimonio del fratello a Cesena: picchia la compagna e finisce in manette.

Doveva essere una serata di festa, ma si è trasformata in una scena da incubo. Durante il matrimonio del fratello, in un ristorante sulle colline di Calisese, nel Cesenate, un uomo di 33 anni di Savignano sul Rubicone ha aggredito violentemente la compagna, picchiandola e sbattendole la testa contro l’asfalto davanti agli invitati. Ubriaco e, secondo i testimoni, forse anche sotto effetto di stupefacenti, l’uomo avrebbe urlato alla donna che l’avrebbe uccisa, continuando a colpirla fino all’intervento disperato di alcuni ospiti che hanno allertato la polizia. I fatti vengono riportati dal Corriere Romagna.

All’arrivo degli agenti, il 33enne — identificato come Z.M.P. — ha cercato di opporre resistenza anche contro di loro, prima di essere bloccato e arrestato. La convivente, di poco più giovane e residente a Santarcangelo, è stata soccorsa e trasportata in ospedale con ferite al volto e contusioni multiple: i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 15 giorni.

In seguito, la donna ha raccontato agli inquirenti di subire da mesi violenze fisiche e psicologiche, aggravate dall’abuso di alcol e droga da parte del compagno. L’uomo, che davanti al giudice ha dichiarato di non ricordare nulla, è accusato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, ed è indagato anche per maltrattamenti in famiglia. Si trova ora ai domiciliari, in attesa di processo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: