CRONACA Violenza al pronto soccorso di Pesaro: infermiera aggredita nel turno di notte La professionista sanitaria, in servizio durante il turno notturno, è stata brutalmente attaccata: una 32enne l'ha afferrata per i capelli e scaraventata a terra

Violenza al pronto soccorso di Pesaro: infermiera aggredita nel turno di notte.

In attesa di un familiare che aveva accompagnato al Pronto soccorso, ha scatenato l'inferno all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Protagonista – racconta il Corriere Adriatico – una 32enne di origini straniere che, nella notte tra sabato e domenica, senza apparenti motivi, ha dato in escandescenze prendendosela con un’infermiera che la invitava a calmarsi.

L'avrebbe strattonata, presa per i capelli e scaraventata a terra. Refertata, la professionista ne avrà per sette giorni. Neanche l'intervento dei colleghi è servita a placarla. Necessario allora l'arrivo della guardia addetta alla vigilanza che ha messo fine al parapiglia. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri e la donna ha inveito anche contro di loro. È stata così arrestata per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia per interruzione di pubblico servizio.

