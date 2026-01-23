POLITICA ITALIA Violenza contro le donne e sicurezza, i temi caldi dei prossimi giorni Grimaldi (AVS): "Sanno solo istituire zone rosse"

Era il disegno di legge sul consenso, ma la parola consenso sparisce dal testo, e cancellando così l'accordo che era stato raggiunto tra Giorgia Meloni e Elly Schlein, ma anche il consenso unanime che era arrivato alla Camera e rendendo in sostanza più difficile alle donne provare di aver subito una violenza sessuale. Col nuovo testo del ddl stupri, proposto dalla senatrice leghista Bongiorno, si differenziano le pene per gli atti sessuali compiuti contro la volontà delle vittima e quelli in cui c'è anche violenza, minaccia o abuso di autorità, scendendo a 4-10 anni di reclusione nel primo caso e restando tra i 6-12 anni nel secondo.

Per Bongiorno la norma garantisce il massimo della tutela, per le opposizioni è invece un arretramento gravissimo e denunciano la rottura di un patto politico assunto direttamente da Meloni. Se ne riparlerà la prossima settimana in commissione, così come si discuterà di un altro progetto di legge, o forse sarà un pacchetto, atteso a giorni, di nuovo sulla sicurezza, che forse prevederà anche l'istituzione di zone rosse, ad esempio attorno alle stazioni, ed un ulteriore inasprimento dei reati. A Roma la presidente Meloni ha accolto il cancelliere tedesco Merz a Villa Pamphili, per un vertice Italia-Germania, per lo scambio di una decina di accordi governativi e la firma del protocollo per un piano d'azione sulla cooperazione energetica rafforzata.



Nel video l'intervista a Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi-Sinistra



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: