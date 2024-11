Violenza contro le donne, inaugurata una panchina rossa al Senato

La corrispondenza di Francesca Biliotti

Il nuovo esecutivo di Ursula von der Leyen potrà partire il 27 novembre, col voto della plenaria: raggiunto infatti l'accordo sui suoi commissari, Raffaele Fitto compreso, la presidente è così riuscita ad ottenere più o meno tutto, mantenendo a bordo anche Giorgia Meloni ma costruendo una commissione nettamente a sua immagine e somiglianza. I Verdi non ci saranno, i Socialisti sono un'incognita, ma il voto di mercoledì non sembra in pericolo.

In Italia ci si prepara alla ricorrenza del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, già domani previste manifestazioni a Roma e a Palermo, mentre vengono diffusi alcuni dati della ricerca “Giovani voci per relazioni libere”, dalla quale emerge che il 30% dei giovani ritiene che la gelosia sia una dimostrazione d'amore, percentuale che sale al 45% tra i 14-15enni. Il 39% dice di aver subito violenza.

I responsabili sono per l'87% conoscenti, seguiti da familiari, amici e partner o ex partner. In Senato il presidente La Russa ha inaugurato la panchina rossa all'interno di Palazzo Madama, simbolo delle vittime dei femminicidi. Per il Movimento 5 Stelle si prepara infine un fine settimana di fuoco, con la conclusione dell'assemblea costituente dove si decideranno il futuro del Movimento stesso, compresi nome e simbolo, nonché il rapporto con Beppe Grillo che, non è un mistero, il leader Giuseppe Conte vorrebbe sciogliere del tutto.

Nel video l'intervista a Ignazio La Russa, presidente del Senato