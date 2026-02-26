Violenza di genere: 143 donne e 78 minori presi in carico nel 2025

Sono 143 le donne e 78 i minorenni presi in carico nel 2025 dal Centro antiviolenza del Distretto socio-sanitario di Riccione, a fronte di 700 contatti complessivi registrati nell’anno. Un dato in costante crescita che fotografa un fenomeno sempre più diffuso e complesso e che conferma l’urgenza di risposte tempestive e coordinate sul territorio. A evidenziarlo sono i report periodici dei servizi erogati dalla rete distrettuale, che comprende lo sportello d’ascolto “Chiama Chiama”, la casa rifugio “Artemisia”, la casa emergenze “Nadia Murad” e sette presidi territoriali nei comuni del Distretto, attivati su richiesta delle donne e totalmente gratuiti, in coprogettazione con l’associazione Mondodonna.

Rispetto al 2024, le nuove accolte sono state 108, un andamento che segnala un aumento della domanda di supporto. Le richieste riguardano soprattutto protezione e messa in sicurezza personale e dei figli, assistenza legale – in particolare per separazioni, affidamenti e denunce – e sostegno psicologico, ma emergono anche bisogni legati all’autonomia abitativa e lavorativa e al supporto alla genitorialità in situazioni di violenza. Nel corso del 2025 la casa rifugio a indirizzo segreto “Artemisia” ha registrato sette richieste di collocamento da fuori Distretto, con otto bambini al seguito.

La casa emergenze “Nadia Murad”, attiva 365 giorni l’anno h24 per situazioni di urgenza, ha ospitato due donne sole e tre mamme con sette bambini, tra cui un neonato. “I numeri del 2025 restituiscono l’impegno di un presidio territoriale sempre più centrale nella rete di contrasto alla violenza di genere – sottolinea la presidente del Comitato del Distretto socio-sanitario e sindaca di Riccione, Daniela Angelini –. L’aumento degli accessi e la complessità delle richieste confermano la necessità di strutturare servizi diffusi e in sinergia con le istituzioni, le forze dell’ordine e le realtà del territorio. Un impegno quotidiano che racconta tante storie di fragilità ma di ripartenza e di autonomia riconquistata”.







