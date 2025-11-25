Violenza di genere: in Emilia-Romagna quasi 4.000 “codici rossi”, 152 solo in provincia di Rimini nel 2025

Quasi undici “codici rossi” al giorno in Emilia-Romagna. È questa la dura fotografia che emerge dai dati diffusi dall’Arma dei Carabinieri in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un flusso costante di richieste d’aiuto, che nel 2025 ha attivato 3.967 interventi d’emergenza sul territorio regionale e che racconta, meglio di qualsiasi slogan, quanto il fenomeno resti drammaticamente attuale.

In numerosi casi — ben 308 nell’ultimo anno — è stato necessario attivare immediatamente i centri antiviolenza o ricorrere a case rifugio, per mettere in salvo donne e minori da situazioni familiari divenute insostenibili. Parallelamente, l’azione dei Carabinieri si è concretizzata in 146 allontanamenti d’urgenza, 535 divieti di avvicinamento (326 con braccialetto elettronico), 283 arresti e oltre 800 denunce per reati legati alla violenza di genere.

Concentrandosi sulla sola provincia di Rimini, i "codici rossi" nel corso degli ultimi 12 mesi sono stati 152 ed hanno condotto a 19 allontanamenti d’urgenza, 51 divieti di avvicinamento, 19 arresti e 181 persone denunciate. Tra gli interventi più significativi dell’anno, spicca l’operazione condotta dal Nucleo Investigativo, che il 30 settembre ha portato all’arresto dei genitori di una giovane ragazza bengalese. La ragazza, riportata in patria con un pretesto, era stata costretta a sposare uno sconosciuto scelto dalla famiglia per ragioni economiche. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di fermare un episodio di gravissima violenza e riportare la giovane in un contesto protetto.

Un ruolo fondamentale nell’approccio dell’Arma resta quello delle Stanze Rosa, gli spazi dedicati all’ascolto protetto di donne e minori vittime di violenza. Nella provincia di Rimini sono attive tre stanze — nelle caserme di Rimini, Novafeltria e Cattolica — pensate per garantire un ambiente accogliente, lontano dal formalismo e dalla freddezza che spesso scoraggiano le vittime nel momento più delicato. A queste si aggiunge la “Stanza tutta per sé… portatile”, un kit dotato di notebook e microcamera che permette di raccogliere denunce e testimonianze anche nei reparti sprovvisti di ambienti dedicati.

Accanto alle attività investigative, l’Arma ha consolidato il proprio contributo alla prevenzione. In collaborazione con enti locali e associazioni del territorio, sono stati organizzati corsi introduttivi di autodifesa dedicati esclusivamente alle donne, tenuti da istruttori specializzati dei Carabinieri. Gli incontri hanno affrontato sia gli aspetti giuridici legati alla denuncia sia alcune tecniche pratiche base, utili per evitare o interrompere situazioni di aggressione. Contestualmente, anche quest’anno l’Arma riminese ha aderito alla campagna globale “Orange the World”, illuminando in arancione le caserme della provincia come gesto simbolico contro la violenza di genere.













