#NONCONLAMIAFACCIA Violenza digitale, Maria Elena Boschi: "La subisco da anni" Al flash mob di "Giornaliste italiane" anche la ministra Roccella: "Retaggio maschilista fatica a fare i conti con la libertà femminile"

Esponenti della stampa e del mondo politico, bipartisan, uniti per dire “Non con la mia faccia”, un flash mob organizzato da “Giornaliste italiane”, che hanno posto l'accento sulla violenza contro le donne tramite manipolazione delle immagini con l'intelligenza artificiale. La deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, subisce questi fotomontaggi da anni, racconta. È ora che anche gli uomini manifestino per le donne, sottolinea Carlo Calenda. La politica ha fatto e farà la sua parte, assicura la ministra Roccella.

Nel video le interviste a Maria Elena Boschi, capogruppo deputati Italia Viva; Paola Ferrari, giornalista Rai; Carlo Calenda, senatore Azione; Eugenia Roccella, ministra Famiglia e Pari Opportunità

