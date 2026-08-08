GIOVANISSIMI Violenza giovanile sul litorale: tre risse in cinque giorni tra Rimini e Riccione Scontri tra giovanissimi da piazzale Kennedy al porto di Rimini fino a viale Ceccarini. Polizia e Carabinieri indagano sugli episodi, alcuni dei quali documentati da video sui social

Violenza giovanile sul litorale: tre risse in cinque giorni tra Rimini e Riccione.

Sono almeno tre gli episodi di violenza giovanile negli ultimi giorni sul litorale tra Rimini e Riccione: in tutti i casi si è trattato di scontri tra giovanissimi.

Il primo grave episodio si è verificato lo scorso 2 agosto in piazzale Kennedy a Rimini dove i gruppo di una decina di giovani si è affrontato per motivi al vaglio della squadra mobile della Questura. Gli agenti della mobile che indagano dopo un primo intervento delle Volanti stanno verificando le circostanze dello scontro e stanno identificando i responsabili che sono stati poi postati on line sui social.

Indagano invece i Carabinieri su quanto accaduto nella notte tra giovedì e venerdì a Riccione, dove tra viale Ceccarini e viale Milano, due ragazzi hanno aggredito un gruppo di giovani di minorenni. Uno degli aggressori, ubriaco, avrebbe inoltre tentato di fermare il traffico provando ad aprire le portiere delle auto in transito. Ferito e sanguinante si sarebbe infine gettato sul cofano di un'auto. Poco prima era stato visto colpire con alcune testate un autobus di linea di Start Romagna procurandosi varie lesioni. E' all'ospedale Bufalini di Cesena.

Sempre giovedì sera a qualche chilometro di distanza, in zona porto di Rimini, un gruppo di giovani nordafricani sarebbe venuto alle mani con alcuni ragazzi riminesi. Uno di questi come poi testimonia un video postato su un gruppo social e poi rimosso, dal padre di uno dei giovani coinvolti, si sarebbe rifugiato dietro il bancone di un bar mentre veniva inseguito. Nel video si vede chiaramente un ragazzo nordafricano a dorso nudo prendere una sedia e lanciarla contro il barista dietro al bancone. Per quest'ultimo episodio non sono state ancora presentate segnalazioni o denunce anche se uno dei giovani è rimasto lievemente ferito.

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