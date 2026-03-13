Violenza sessuale a 15enne nel parco Marecchia, condannato a 4 anni un 23enne

Ad agosto del 2021 si era fatto seguire da una 15enne in una zona appartata del parco Marecchia, a Rimini. E lì, una volta rimasti da soli, avrebbe abusato di lei. Di questo era accusato un cittadino afghano 23enne campione di arti marziali, finito a processo e condannato dal tribunale collegiale riminese a quattro anni di reclusione per violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. L'accusa aveva chiesto una pena più alta, sei anni.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini della Procura, coordinate dal pm Luca Bertuzzi, i due si conoscevano già: la loro amicizia era nata in stazione, dove entrambi erano pendolari, lei per motivi di studio e lui per lavoro. Quel giorno si sarebbero dati appuntamento in centro a Rimini per trascorrere il pomeriggio insieme. Stando all’accusa, il giovane avrebbe poi portato la ragazza – una 15enne di origine brasiliana – in una zona appartata del parco Marecchia, nei pressi del ponte di Tiberio, dove sarebbero iniziate le molestie.

La giovane, immobilizzata dalla paura, lo avrebbe pregato più volte di fermarsi e avrebbe tentato di allontanarlo. La ragazza è stata ascoltata più volte dai carabinieri e dai magistrati, ai quali avrebbe fornito una ricostruzione dettagliata e ritenuta credibile dei fatti. Dopo un primo approccio respinto avrebbe provato a chiedere aiuto, ma nei dintorni non c’era nessuno, e in quel momento si sarebbe consumata la violenza. In un primo momento la giovane si confidò con un’amica e poi con la madre; successivamente, insieme ai genitori, si recò in una caserma dei carabinieri del Riminese per sporgere denuncia.

Nel corso dell’inchiesta, durante l’incidente probatorio, la vittima ha confermato integralmente le accuse. L’imputato ha invece sempre sostenuto che il rapporto fosse stato consenziente. Il giovane era difeso dall’avvocato Gianluca Tencati del foro di Rimini.