Violenza sessuale aggravata: arrestato 27enne a Rimini

Arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura un 27enne con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 25enne. L'aggressione risale al 13 maggio. I due si erano conosciuti la sera prima nella zona di San Giuliano mare e dopo lo scambio dei contatti Instagram il giovane aveva cominciato ad essere insistente, nonostante la ragazza, che si trova a Rimini per studiare, avesse garbatamente respinto gli approcci. Il 27enne, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'ha seguita fino al suo alloggio in un residence, è entrato con la forza e l'ha stuprata. Ora la ragazza si trova in una struttura d'accoglienza, a causa della prostrazione psicologica. L'aggressore è agli arresti domiciliari.