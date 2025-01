Violenza sessuale di gruppo a Rimini, la 16enne: "Drogata e costretta ad avere rapporti con loro"

È stata ascoltata dal Gip di Rimini la 16enne del Riminese che ha subito violenza sessuale di gruppo da un 18enne e un 17enne marchigiani.

La ragazza, durante l'incidente probatorio, secondo quanto riporta la stampa locale, ha dichiarato in aula che non voleva avere rapporti sessuali con loro ma, dopo aver fumato uno spinello offerto dai due, si è sentita male. Approfittando del suo stato confusionale i due giovani l'avrebbero quindi l'avevano costretta a diversi atti sessuali per poi abbandonarla. A soccorrerla i Carabinieri.

La giovane ha comunque ammesso di avere un'attività di prostituzione sul web e inizialmente si era incontrata con i marchigiani per delle prestazioni sessuali consenzienti, per poi cambiare idea. Secondo le indagini la minorenne aveva già incontrato i due giovani in altre occasioni e aveva già avuto rapporti con loro in primavera.

Durante l'udienza, l'avvocato del 18enne ha chiesto la modifica della custodia cautelare attualmente in vigore. Gli inquirenti hanno acquisito registrazioni delle telecamere nella zona per rintracciare il veicolo usato dai ragazzi e messo i telefoni dei due sotto controllo. Le intercettazioni hanno evidenziato che i due hanno tentato di accordarsi in una versione di comodo, per asserire di aver avuto un rapporto consenziente con la giovane, che era già in stato confusionale.

I due, secondo gli inquirenti, sono da considerarsi microcriminali, già pregiudicati per lo spaccio di hashish.