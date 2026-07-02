Violenza sessuale in caserma, condannato un finanziere a 2 anni e 8 mesi

Si è concluso con una condanna a 2 anni e 8 mesi di carcere il processo nei confronti di un finanziere, ritenuto responsabile di violenza sessuale ai danni di una donna all'interno della caserma dove prestava servizio. La sentenza è stata pronunciata dal Tribunale collegiale di Rimini per i fatti avvenuti nel dicembre 2022 a Cattolica.

Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di quattro anni. Al 55enne sono state inoltre applicate l'interdizione perpetua dalla tutela e curatela della persona offesa e dei minori, oltre all'interdizione dai pubblici uffici per tutta la durata della pena. È stato invece assolto dall'accusa di violata consegna, relativa al presunto ingresso notturno della donna nella caserma e alla sua permanenza all'interno della struttura.Il dispositivo della sentenza sarà trasmesso al Comando della Guardia di Finanza entro 30 giorni.

I fatti risalgono alla notte tra l'8 e il 9 dicembre 2022, quando la donna si presentò nella caserma di Cattolica, dove il militare era di turno come piantone. I due si conoscevano già da tempo. Secondo la ricostruzione dell'accusa, l'uomo l'avrebbe invitata in caserma per prendere un caffè e parlare di alcuni furti avvenuti nella zona. Una volta rimasti soli in ufficio, però, le versioni dei due hanno iniziato a divergere. Per l'accusa, il finanziere avrebbe bloccato la donna e poi abusato di lei.

La donna sarebbe quindi riuscita ad allontanarsi con il pretesto di rispondere a una telefonata, denunciando successivamente l'accaduto agli investigatori della Squadra Mobile di Rimini. L'imputato, invece, ha sempre sostenuto che il rapporto fosse pienamente consensuale, negando qualsiasi costrizione.











