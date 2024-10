Violenza sessuale in centro a Pesaro, donna salvata dai carabinieri Scioccati gli esercenti dei locali della zona che chiedono una maggiore sicurezza del posto

Violenza sessuale in centro a Pesaro, nella mattinata di ieri intorno alle 5:00, in piazzale Matteotti. La vittima è una donna di origine sudamericana di 49 anni, residente nel pesarese. L'autore della violenza un 30enne, originario del Bangladesh e residente a Vallefoglia arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Allertati dai residenti della zona che hanno sentito le urla provenire da dietro un chiosco della piazza i militari hanno sorpreso l'uomo che cercava di abusare della donna.

Scioccati gli esercenti dei locali della zona che chiedono una maggiore sicurezza del posto, dichiarando di aver già incontrato l'amministrazione locale nella settimana passata per "richiedere un maggior numero di telecamere per tutelarci" sperando che "questo episodio possa velocizzare il processo".

Le telecamere, già presenti nella piazza infatti, stando a quanto dichiarano "sono soggette a una serie di limiti sulla privacy che non disincentivano le persone da commettere atti pericolosi e quello di ieri mattina ne è la prova lampante". L'udienza di convalida del fermo del 30enne è prevista nel pomeriggio.

