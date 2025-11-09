Violenza sessuale in treno: 46enne si masturba davanti ad una ragazza

Un uomo di 46 anni, di nazionalità straniera, è stato arrestato dagli agenti di Polizia di Lugo con le accuse di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L’episodio è avvenuto su un treno diretto a Rimini, dove il capotreno ha dato l’allarme dopo la segnalazione di una passeggera: l’uomo si stava masturbando davanti a una ragazza seduta poco distante.

L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di individuarlo immediatamente, ma fin dai primi momenti l’arrestato ha mostrato un evidente stato di alterazione psicofisica, opponendo resistenza e rendendo difficoltose le operazioni. A causa del suo comportamento, il convoglio è rimasto fermo più a lungo del previsto, causando ritardi e disagi ai viaggiatori. Neppure una volta portato in Commissariato a Lugo l’uomo si è calmato: ha dato nuovamente in escandescenze, manifestando un atteggiamento violento nei confronti degli agenti e danneggiando alcune apparecchiature presenti negli uffici.

Considerata la pericolosità, la condotta aggressiva e i precedenti penali, gli agenti hanno proceduto all’arresto. Su disposizione del pm di turno, Francesco Coco, l’uomo è stato condotto in carcere e dovrà comparire davanti al giudice per direttissima, per rispondere delle gravi accuse a suo carico.









