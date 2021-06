QUESTURA Violenza sessuale in un residence a Rimini, arrestato 27enne

Violenza sessuale in un residence a Rimini, arrestato 27enne.

La Squadra Mobile della Questura di Rimini ha eseguito un'ordinanza di arresto con l'accusa di violenza sessuale a carico di un cittadino macedone di 27 anni. L'uomo si trova ora ai domiciliari su ordine del Gip del Tribunale di Rimini, Benedetta Vitolo. Secondo le indagini coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, il 27enne lo scorso maggio avrebbe violentato una giovane straniera conosciuta sulla spiaggia di San Giuliano. I due dopo essersi scambiati i contatti social si sarebbero incontrati qualche sera dopo.

L'uomo dopo aver tentato diversi approcci sessuali aveva seguito la donna nella stanza di un residence, dove l'aveva violentata. Per il Gip si trattò di "violenza in itinere" ossia nonostante un apparente consenso iniziale della donna, ad un certo punto della serata il rifiuto di lei era stato palese e quindi si sarebbe dovuto fermare davanti ad un "no" esplicito. La ragazza era dovuta quindi ricorrere alle cure dei medici del Pronto soccorso da dove era stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.



