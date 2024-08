INDAGINI Violenza sessuale Rimini: autori hanno le ore contate, al lavoro per identificarli Associazione Rompi il Silenzio: "Le donne devono essere libere di dire 'no' in qualsiasi momento"

Abbandonata in strada da due uomini dopo una notte di violenza e uso di stupefacenti: vittima una ragazza di 16 anni residente in Provincia di Rimini. Disorientata e spaventata, la ragazza è riuscita a chiedere aiuto chiamando il 113. E' l'inizio di un grave fatto di cronaca che sta impegnando Carabinieri e Procura di Rimini.

Tutto è partito in quella notte di violenza, il 6 agosto. La ragazza esce dicendo ai genitori che sarebbe tornata poco dopo. Ma viene ritrovata all'1,30 di notte dopo la richiesta di aiuto. Difficile mettere insieme gli elementi: lei stessa avrebbe raccontato di non ricordare nulla, anche a causa dell'assunzione di droga. Circostanza, quest'ultima, confermata dalle analisi all'ospedale che hanno rilevato cannabinoidi. Appurato anche il contatto sessuale, sempre dagli esami medici.

Gli inquirenti sono ora al lavoro per identificare i due uomini che la giovane avrebbe conosciuto via social: la ragazza avrebbe già avuto, in passato, problematiche legate a un uso distorto delle reti sociali. Nella zona vi sarebbero telecamere di sorveglianza e gli autori avrebbero ormai le ore contate. L'accusa è di violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una minore. Le indagini sono affidate ai militari coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani. Ma c'è di più, perché l'episodio potrebbe rientrare in un diffuso fenomeno di prostituzione minorile via web.

Nel servizio il commento di Elvira Ariano, psicologa e operatrice dell'Associazione Rompi il Silenzio

