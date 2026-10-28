Violenza sessuale, stalking ed estorsione all'ex compagna: 25enne condannato a quasi sei anni di carcere

Dovrà scontare 5 anni, 9 mesi e 24 giorni di carcere un 25enne di origini marocchine, domiciliato a Rimini, condannato in via definitiva per una serie di gravi reati commessi tra il settembre 2023 e l'ottobre 2024 nei territori di Cesena e Rimini. Tra le accuse accertate dalla giustizia figurano violenza sessuale aggravata, atti persecutori, estorsione, furto aggravato, lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Il giovane è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. La condanna è diventata definitiva dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tra gli episodi confluiti nel procedimento giudiziario anche quello avvenuto il 21 ottobre 2024 a Cesena, quando la sua ex compagna, per sfuggire alle minacce e al rischio di essere aggredita, si era rifugiata all'interno di un bar, arrivando a chiudersi nel bagno del locale. L'uomo, che l'aveva minacciata anche di morte, aveva cercato di raggiungerla all'interno dell'esercizio pubblico.

A scongiurare ulteriori conseguenze era stato l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena, allertati dalla stessa vittima. I militari avevano bloccato e arrestato l'allora 23enne mentre tentava di raggiungere la donna. Gli accertamenti successivi avevano fatto emergere un quadro di violenze e vessazioni che, secondo quanto ricostruito all'epoca, si protraeva da circa un anno, senza che la vittima avesse mai denunciato i precedenti episodi. In quell'occasione la donna non aveva riportato lesioni.

L'arresto del 2024 per atti persecutori è poi confluito nel procedimento che ha portato alla condanna definitiva, insieme agli altri reati commessi tra Cesena e Rimini. Nei confronti del 25enne sono state disposte anche pene accessorie perpetue, tra cui l'interdizione dai pubblici uffici. Al termine delle formalità, i Carabinieri lo hanno accompagnato alla Casa Circondariale di Rimini, dove dovrà scontare la pena residua.









