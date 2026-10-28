RIMINI PORTO Violenza sessuale, stalking ed estorsione all'ex compagna: 25enne condannato a quasi sei anni di carcere Il giovane, domiciliato a Rimini, è stato arrestato dai Carabinieri dopo la condanna definitiva. Nel 2024 la donna si era rifugiata nel bagno di un bar di Cesena per sfuggire alle minacce dell'ex compagno

Violenza sessuale, stalking ed estorsione all'ex compagna: 25enne condannato a quasi sei anni di carcere.

Dovrà scontare 5 anni, 9 mesi e 24 giorni di carcere un 25enne di origini marocchine, domiciliato a Rimini, condannato in via definitiva per una serie di gravi reati commessi tra il settembre 2023 e l'ottobre 2024 nei territori di Cesena e Rimini. Tra le accuse accertate dalla giustizia figurano violenza sessuale aggravata, atti persecutori, estorsione, furto aggravato, lesioni personali aggravate e danneggiamento.

Il giovane è stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Stazione di Rimini Porto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. La condanna è diventata definitiva dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tra gli episodi confluiti nel procedimento giudiziario anche quello avvenuto il 21 ottobre 2024 a Cesena, quando la sua ex compagna, per sfuggire alle minacce e al rischio di essere aggredita, si era rifugiata all'interno di un bar, arrivando a chiudersi nel bagno del locale. L'uomo, che l'aveva minacciata anche di morte, aveva cercato di raggiungerla all'interno dell'esercizio pubblico.

A scongiurare ulteriori conseguenze era stato l'intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena, allertati dalla stessa vittima. I militari avevano bloccato e arrestato l'allora 23enne mentre tentava di raggiungere la donna. Gli accertamenti successivi avevano fatto emergere un quadro di violenze e vessazioni che, secondo quanto ricostruito all'epoca, si protraeva da circa un anno, senza che la vittima avesse mai denunciato i precedenti episodi. In quell'occasione la donna non aveva riportato lesioni.

L'arresto del 2024 per atti persecutori è poi confluito nel procedimento che ha portato alla condanna definitiva, insieme agli altri reati commessi tra Cesena e Rimini. Nei confronti del 25enne sono state disposte anche pene accessorie perpetue, tra cui l'interdizione dai pubblici uffici. Al termine delle formalità, i Carabinieri lo hanno accompagnato alla Casa Circondariale di Rimini, dove dovrà scontare la pena residua.



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