Violenza sessuale su donne straniere, indagato funzionario della prefettura di Rimini.

Un funzionario della Prefettura di Rimini è indagato per violenza sessuale su donne di origine straniera che si rivolgevano all'ufficio per pratiche burocratiche. Ne dà notizia l'Ansa, spiegando che l'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, è condotta dalla squadra mobile della Questura di Rimini. La Procura ha chiesto per l'uomo, 61enne, gli arresti domiciliari. L'indagato, difeso dalle avvocate Claudia Puzone e Arianna Zanetti del foro di Rimini, sarà interrogato in settimana dalla gip Raffaella Ceccarelli, come prevede l'istituto dell'interrogatorio preventivo. "È un'indagine complessa - commenta l'avvocata Puzone all'Ansa - abbiamo avuto gli atti da poco per cui stiamo lavorando alla posizione difensiva in attesa dell'interrogatorio preventivo. E ovviamente le informazioni sono riservate".

L'indagine della squadra mobile sarebbe partita da una donna di nazionalità straniera che la scorsa estate si è rivolta alla Prefettura di Rimini per avere dei documenti. Le molestie sarebbero avvenute mentre il funzionario svolgeva le proprie mansioni redigendo gli atti burocratici per le utenti. Sono così scattate le indagini che hanno documentato una serie di molestie ai danni di alcune donne di cittadinanza straniera che, nel corso dei mesi, si sono rivolte all'ufficio del funzionario prefettizio.

Per il 61enne, accusato di violenza sessuale commessa nell'espletamento delle proprie mansioni di pubblico dipendente, è scattato il "codice rosso". Le ipotesi di reato per il funzionario sono aggravate dall'aver commesso i fatti mentre svolgeva una funzione pubblica.

