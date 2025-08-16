Violenza sessuale su una minorenne in autobus: 40enne arrestato a Rimini

Nel pomeriggio del 13 agosto 2025 – ma si è appreso solo oggi – la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore, avvenuta quella stessa mattina a bordo di un autobus. L’allerta era stata lanciata dal personale della società di trasporto Start Romagna, che aveva individuato in via Dati un soggetto corrispondente alla descrizione del ricercato. Gli agenti, giunti sul posto, ne hanno verificato l’identità accertando che si trattava proprio dell’uomo che aveva palpeggiato il minore. Alla vista della Polizia, l’indagato si presentava nervoso, sudato e tremante. L’uomo aveva già precedenti per reati simili, circostanza che conferma la sua propensione a condotte dello stesso genere. È stato condotto in carcere ed è ora in attesa dell’udienza di convalida.











